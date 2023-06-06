Участок улицы Шаймерденова перекроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. С Шаймерденова (А62), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города.

В связи с ремонтом с 7 по 22 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймерденова от улицы А91 до гипермаркета «Метро».

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторов на дорогах.