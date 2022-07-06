6 Июля 2022 12:30

Участок улицы Карасай батыра в столице временно перекроют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался монтаж теплотрассы со вскрытием дорожного полотна на участке улицы Карасай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Работы проводят столичное управление топливно-энергетического комплекта и коммунального хозяйства по согласованию с управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и управлением административной полиции ДП города.

В связи с проведением ремонтных работ с 11 июля по 25 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Карасай батыра от переулка Буланты до переулка Аракарагай.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.