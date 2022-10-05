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Участок улицы Енлик-Кебек временно перекрыли на ремонт в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 18:15
Участок улицы Енлик-Кебек временно перекрыли на ремонт в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Енлик-Кебек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ 5-6 октября текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189-я.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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