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    11:25, 24 Март 2023 | GMT +6

    Участок улицы Бейсековой в Астане перекроют для строительства двухуровневой развязки

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участок улицы Бейсековой перекроют для строительства двухуровневой развязки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    По информации акимата, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры осуществляет строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой.

    «В ближайшее время будут начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода. В этой связи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 25 марта текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Ш. Бейсековой (со стороны улицы Сейфуллина и со стороны рынка «Салем») на пересечении с проспектом Н. Тлендиева», - пояснили в акимате.

    Отмечается, что данная мера согласована с управлением административной полиции департамента полиции города.

    Во избежание затора на проезжей части жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты движения. В акимате также приносят извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.


    Теги:
    Дороги Транспорт Строительство Астана
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