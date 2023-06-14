Участок улицы Бейбитшилик временно закрыт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города сообщило о начале работ по среднему ремонту ул. Бейбитшилик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 13 по 14 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Бейбитшилик от пр.Абая до ул.Кенесары.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторов на дорогах.