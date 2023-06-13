Участок улицы Айганым перекрывают на ремонт в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Айганым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 15 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспорных средств на участке улицы Айганым от ул. К.Мухамедханова до ул. Кыз Жибек.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.