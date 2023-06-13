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    14:00, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Участок улицы Айганым перекрывают на ремонт в столице

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Айганым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 15 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспорных средств на участке улицы Айганым от ул. К.Мухамедханова до ул. Кыз Жибек.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.


    Теги:
    Дороги Строительство Астана
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