8 Августа 2022 13:55

Участок трассы закрыли в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» 8 августа проведут взрывные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», в связи с проведением ремонтных работ на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал», 8 августа проведут взрывные работы. С 8:00 участок 51-52 км данной автодороги закрыт для всех видов автотранспорта», - сообщили в ДЧС Жетысуской области.

Граждан просят воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее из-за взрывных работ закрывали участок 45-86 км автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал».