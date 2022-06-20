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    12:33, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Участок трассы закрыли из-за взрывных работ в Жетысуской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», 45-86 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Алматинского областного филиала НК «Казахавтодор», в связи с проведением ремонтных и взрывных работ, на автодороге республиканского значения «Сарыозек – Коктал» с 11:30 часов 20 июня закрыто движение для всех видов авторанспорта на участке 45-86 км», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС региона просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112.


    Теги:
    Регионы Казахстана Жетысуская область Дороги Транспорт
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