Участок трассы закрыли из-за взрывных работ в Жетысуской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», 45-86 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала НК «Казахавтодор», в связи с проведением ремонтных и взрывных работ, на автодороге республиканского значения «Сарыозек – Коктал» с 11:30 часов 20 июня закрыто движение для всех видов авторанспорта на участке 45-86 км», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС региона просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112.