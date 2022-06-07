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Участок трассы закрыли из-за взрывных работ в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Июня 2022, 11:44
Участок трассы закрыли из-за взрывных работ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщили, что 7 июня движение закрыто для всех видов автотранспорта с 9:00. Когда откроется движение неизвестно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с проведением взрывных работ закрыт участок 45-86 км автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал».

«Просим граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112», - напомнили в пресс-службе ДЧС.

Участок дороги «Сарыозек – Коктал» ранее уже закрывали в апреле этого года из-за буровзрывных работ.


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