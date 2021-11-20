Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли из-за метели и бурана

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области из-за сильного бурана и метели закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Ушарал-Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», 20 ноября 2021 года с 14:30 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км.)», - сообщили в ДЧС Алматинской области.

ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112. При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.



