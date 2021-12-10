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Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли для всех видов автотранспорта

10 Декабря 2021 19:10
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Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли для всех видов автотранспорта

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«10 декабря 2021 года с 17:30 часов по сообщению АОФ АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского ОФ ТОО «Казахавтодор», в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение на автодороге Республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


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#Алматинская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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