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Участок республиканской трассы закрыли в Костанайской области

8 Января 2023, 14:53
Участок республиканской трассы закрыли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Участок трассы республиканского значения «Жезказган- Петропавловск» закрыт в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 января с 13:30 в связи ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограниченная видимость) принято решение о закрытии автомобильной дороги республиканского значения, закрыто движение на участке автодороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км, от города Аркалык до границы Акмолинской области. Для всех видов автотранспортных средств», - сообщает ДЧС области.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий было закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог областного значения: Торгай – Шили - Аралколь с 0 по 182 км, Аулиеколь – Москалевка – Максут - Смайловка с 0 по 106 км, Аулиеколь – Диевка – Косагал - Ак Жол с 0 по 130 км, Караменды – Раздольное - Аралколь с 0 по 163 км, Аулиеколь - Жолдама с 0 по 257 км, Аулиеколь - Торгай с 0 по 288 км.


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