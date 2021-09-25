Участок республиканской трассы «Узынагаш-Отар» будет реконструирован

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК подписал контракт с турецкой компанией EH ESER Taahhut Ve Sanayi Anonim Sirketi на реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Узынагаш-Отар» км 101-143. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Комитета Жамбыл Бактияр и председатель совета директоров подрядной организации Ильхан Адильоглы.

После реконструкции дорога будет 1б категории с 4-х полосным движением с расчетной нагрузкой 13 тонн на ось. По проекту предусматривается строительство 2 путепроводов для проезда сельхозтехники и 32 водопропускных труб, а также 6 автобусных остановок.

Завершить реконструкцию планируется в 2024 году.