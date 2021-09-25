РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:29, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Участок республиканской трассы «Узынагаш-Отар» будет реконструирован

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК подписал контракт с турецкой компанией EH ESER Taahhut Ve Sanayi Anonim Sirketi на реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Узынагаш-Отар» км 101-143. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Комитета Жамбыл Бактияр и председатель совета директоров подрядной организации Ильхан Адильоглы.

    После реконструкции дорога будет 1б категории с 4-х полосным движением с расчетной нагрузкой 13 тонн на ось. По проекту предусматривается строительство 2 путепроводов для проезда сельхозтехники и 32 водопропускных труб, а также 6 автобусных остановок.

    Завершить реконструкцию планируется в 2024 году.


    Теги:
    Дороги Строительство
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!