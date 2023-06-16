Участок проспекта Женис временно перекрыт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по среднему ремонту дорожного полотна ведутся по проспекту Женис в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения акимат ведет работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Абая.

В связи с этим с 16 по 18 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.