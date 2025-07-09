Участок проспекта Туран временно закрыт в Астане
В Астане ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.
— В связи с этим с 9 по 12 июля текущего года будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении — сначала из аэропорта в сторону города, затем из города в сторону аэропорта, — говорится в сообщении.
В акимате попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось о закрытии в Астане проспекта Туран — от улицы Сыганак до улицы Сарайшык.