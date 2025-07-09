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    16:09, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Туран временно закрыт в Астане

    В Астане ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Участок проспекта Туран временно закрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — В связи с этим с 9 по 12 июля текущего года будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении — сначала из аэропорта в сторону города, затем из города в сторону аэропорта, — говорится в сообщении.

    В акимате попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось о закрытии в Астане проспекта Туран — от улицы Сыганак до улицы Сарайшык.

    Теги:
    Ремонт Транспорт Астана Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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