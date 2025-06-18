Участок проспекта Тауелсиздик частично закроют в Астане

В связи с этим с 20 по 25 июня текущего года движение для автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Астане изменили движение 18 автобусных маршрутов.