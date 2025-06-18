17:52, 18 Июнь 2025 | GMT +5
Участок проспекта Тауелсиздик частично закроют в Астане
В столице ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. Тауелсиздик на участке от Қ. Мұнайтпасова до пр. Б. Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
В связи с этим с 20 по 25 июня текущего года движение для автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Астане изменили движение 18 автобусных маршрутов.