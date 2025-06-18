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    17:52, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Тауелсиздик частично закроют в Астане

    В столице ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. Тауелсиздик на участке от Қ. Мұнайтпасова до пр. Б. Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    перекрытие дорог
    Фото: акимат

    В связи с этим с 20 по 25 июня текущего года движение для автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    Участок проспекта Тауелсиздик частично закроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.

    Ранее сообщалось, что в Астане изменили движение 18 автобусных маршрутов.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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