Участок проспекта Сейфуллина перекроют в Алматы

В Алматы на сутки перекроют проспект Сейфуллина от улицы Тобаякова до улицы Жансугурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении городской мобильности города сообщили, что участок будет перекрыт с 23:00 29 сентября до 23:00 30 сентября в связи с переустройством инженерных сетей в рамках строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова.

Также в связи с проведением данных работ временно будут изменены схемы движения нескольких маршрутов.

- №18 в северном направлении - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - ул. Жансугурова - проспект Назарбаева - проспект Райымбека - улица Наурызбай батыра - улица Макатаева - далее по схеме;

- №30 в северном направлении - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Макатаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

- №34 в северном направлении - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

- №34 в обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Макатаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

- №56 в северном направлении - улица Гоголя - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - далее по схеме. В обратном направлении - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Макатаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

- №72 в северном направлении - проспект Райымбека - улица Наурызбай батыра - улица Маметовой - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сефуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - проспект Райымбека - далее по схеме;

- №129 в северном направлении - проспект Райымбека - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Гоголя - далее по схеме;

- ТП7 в северном направлении - проспект Сейфуллина - разворот на улице Тобаякова - далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт «ТЭЦ-1». В обратном направлении - начало движения с остановочного пункта «ТЭЦ 1» - проспект Сейфуллина - далее по схеме.