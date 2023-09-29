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    20:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Участок проспекта Сейфуллина перекроют в Алматы

    Александр Павский/ МИА «Казинформ»
    Фото: Александр Павский/ МИА «Казинформ»

    В Алматы на сутки перекроют проспект Сейфуллина от улицы Тобаякова до улицы Жансугурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».   

    В управлении городской мобильности города сообщили, что участок будет перекрыт с 23:00 29 сентября до 23:00 30 сентября в связи с переустройством инженерных сетей в рамках строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова.

    Также в связи с проведением данных работ временно будут изменены схемы движения нескольких маршрутов.

    - №18 в северном направлении - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - ул. Жансугурова - проспект Назарбаева - проспект Райымбека - улица Наурызбай батыра - улица Макатаева - далее по схеме;

    - №30 в северном направлении - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Макатаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

    - №34 в северном направлении - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

    - №34 в обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Макатаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

    - №56 в северном направлении - улица Гоголя - проспект Сейфуллина - улица Макатаева - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - далее по схеме. В обратном направлении - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Макатаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

    - №72 в северном направлении - проспект Райымбека - улица Наурызбай батыра - улица Маметовой - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сефуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - проспект Райымбека - далее по схеме;

    - №129 в северном направлении - проспект Райымбека - проспект Назарбаева - улица Жансугурова - проспект Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - проспект Сейфуллина - улица Жансугурова - проспект Назарбаева - улица Гоголя - далее по схеме;

    - ТП7 в северном направлении - проспект Сейфуллина - разворот на улице Тобаякова - далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт «ТЭЦ-1». В обратном направлении - начало движения с остановочного пункта «ТЭЦ 1» - проспект Сейфуллина - далее по схеме.

    Теги:
    Акимат Алматы Дороги
    Автор
    Еламан Турысбеков
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