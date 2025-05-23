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    01:38, 23 Май 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Райымбека перекроют в Алматы

    В Алатауском районе частично перекроют участок проспекта Райымбека для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог, жол жөндеу, трактор
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    С 23:00 23 мая до 8:00 24 мая движение автотранспорта будет частично закрыто по проспекту Райымбека от улицы Н.Данченко до улицы Емцова в западном направлении.

    При этом движение будет открыто в восточном направлении.

    – Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, – сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.

    В Алматы на ночь перекроют участок проспекта Райымбека
    Фото: акимат

    Напомним, в Алматы ведется строительство двух линий BRT. Это – строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

    Также ведутся строительно-монтажные работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека.

    Теги:
    Дороги Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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