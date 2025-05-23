Участок проспекта Райымбека перекроют в Алматы

С 23:00 23 мая до 8:00 24 мая движение автотранспорта будет частично закрыто по проспекту Райымбека от улицы Н.Данченко до улицы Емцова в западном направлении.

При этом движение будет открыто в восточном направлении.

– Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, – сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.

Фото: акимат

Напомним, в Алматы ведется строительство двух линий BRT. Это – строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

Также ведутся строительно-монтажные работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека.