Участок проспекта Райымбека частично закроют на ночь в Алматы

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 30 мая до 08:00 31 мая движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от улицы Емцова до улицы Н. Тлендиева в восточном направлении. Движение в западном направлении останется открытым.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1982 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Фото: акимат Алматы

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также до 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта.

В Алмалинском и Турксибском районах из-за ремонта теплосетей также будет ограничено движение. Так, с 31 мая по 20 июля закрыт проезд на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), с 31 мая до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).