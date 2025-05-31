РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:16, 30 Май 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Райымбека частично закроют на ночь в Алматы

    В Алмалинском районе Алматы временно ограничат движение на проспекте Райымбека из-за ремонта трубопровода 1982 года ввода, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 30 мая до 08:00 31 мая движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от улицы Емцова до улицы Н. Тлендиева в восточном направлении. Движение в западном направлении останется открытым.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1982 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

    закрытие дорог
    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    Также до 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта. 

    В Алмалинском и Турксибском районах из-за ремонта теплосетей также будет ограничено движение. Так, с 31 мая по 20 июля закрыт проезд на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), с 31 мая до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

    Теги:
    Дороги Ремонт Алматы Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают