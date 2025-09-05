22:04, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5
Участок проспекта Назарбаева перекроют в Алматы
В Алматы на ночь ограничат движение на участке проспекта Назарбаева для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 22:00 6 сентября до 09:00 7 сентября движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Назарбаева от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра в обоих направлениях.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1978 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что в Астане участок улицы Е67 перекроют на ремонт.