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    18:01, 15 Май 2021 | GMT +6

    Участок проспекта Мангилик Ел временно перекроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с Управлением административной полиции департамента полиции столицы начали работы по текущему ремонту дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    С 15 по 17 мая текущего года на участке от Триумфальной арки до улицы Орынбор будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

    Также 15 мая будет проведен текущий ремонт дорожного полотна на пересечении улиц Сейфуллина - Айманова. Данный участок будет перекрыт полностью.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Строительство Общество ЖКХ Благоустройство
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