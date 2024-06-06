Участок проспекта Кабанбай Батыра в Астане временно перекроют

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Хусейн бен Талал до кольца Жулдыз, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С 21:00 5 июня до 21:00 6 июня вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться от кольца Жулдыз в сторону города.

Кроме того, с 21:00 часов 6 июня до 6:00 часов 9 июня текущего данный участок уже полностью перекроют.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что в столице участок от улицы Туркестан до моста «Аркар» также закроют на ремонт.