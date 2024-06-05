Участок от улицы Туркестан до моста «Аркар«» закроют на ремонт в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке М1 на участке от ул. Туркестан до моста Аркар. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 6 июня по 1 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон, в обоих направлениях.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.