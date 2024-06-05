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    17:25, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок от улицы Туркестан до моста «Аркар» закроют на ремонт в Астане

    ремонт дорог
    Фото: gov.kz

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке М1 на участке от ул. Туркестан до моста Аркар. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С 6 июня по 1 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон, в обоих направлениях.

    Участок от улицы Туркестан до моста «Аркар«» закроют на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Участок от улицы Туркестан до моста «Аркар«» закроют на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Дороги Ремонт Транспорт Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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