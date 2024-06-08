Участок одного из проспектов перекроют на ремонт в Астане

В Астане проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

- Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы на участке от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы К.Сатпаева. С 20:00 часов 8 июня по 30 июня вышеуказанный участок будет частично перекрыт, - говорится в сообщении.

При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно: 1 этап – от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тауелсиздик; 2 этап – от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева.

Фото: акимат г.Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.