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    22:22, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок одного из проспектов перекроют на ремонт в Астане

    дорога
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Астане проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы на участке от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы К.Сатпаева. С 20:00 часов 8 июня по 30 июня вышеуказанный участок будет частично перекрыт, - говорится в сообщении.

    При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно: 1 этап – от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тауелсиздик; 2 этап – от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева. 

    ремонт дороги
    Фото: акимат г.Астаны

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Транспорт Астана Авто Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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