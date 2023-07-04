Участок еще одной улицы закрыт на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по ул. Токтарова от ул. К.Кеменгерулы до ул.Малахова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

В связи с проведением ремонта с 3 по 4 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.