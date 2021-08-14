Участок дороги по улицам Иманова и Валиханова перекрыли в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП столицы в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомило о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Иманова и Валиханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
С 14 по 15 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
В ведомстве принесли свои извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.
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