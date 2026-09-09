Участок дороги на Хусейн бен Талал перекроют на пять дней в Астане
С 10 по 15 сентября в Астане полностью перекроют движение на пересечении улицы Хусейн бен Талал и проспекта Аль-Фараби из-за дорожных работ, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу города Астаны.
В связи с проведением работ на данном участке подрядной организацией будут выполняться работы по устройству инженерных сетей и основания дорожного полотна.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — говорится в сообщении акимата.
Ранее КазАвтоЖол заявил о масштабной проблеме перегруза на дорогах.