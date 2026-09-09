Участок дороги на Хусейн бен Талал перекроют на пять дней в Астане

В связи с проведением работ на данном участке подрядной организацией будут выполняться работы по устройству инженерных сетей и основания дорожного полотна.

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — говорится в сообщении акимата.