КазАвтоЖол заявил о масштабной проблеме перегруза на дорогах

За восемь месяцев 2026 года автоматизированные станции измерения АО «НК „КазАвтоЖол“ зафиксировали около 870 тысяч вероятных нарушений допустимой массы транспорта. Порядка тысячи случаев пришлось на машины массой от 200 тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

— За восемь месяцев 2026 года автоматизированными станциями измерения (АСИ) АО «НК „КазАвтоЖол“ зафиксировано порядка 870 тысяч вероятных нарушений по допустимой массе транспортных средств. Из них около 139 тысяч приходится на транспорт массой от 50 тонн, порядка 12 тысяч — от 100 тонн и около 1 тысячи — от 200 тонн, — сообщил оператор республиканских дорог.

Такие показатели свидетельствуют о серьезной проблеме соблюдения весовых норм на автомобильных дорогах страны. Дорожная конструкция рассчитана на определенные нагрузки, а систематический перегруз ускоряет ее износ: появляются колейность, сдвиги и деформации покрытия, сокращаются межремонтные сроки.



Особенно остро проблема стоит на новых и реконструированных трассах.

Фото: КазАвтоЖол

— Государство вкладывает значительные средства в развитие дорожной сети, однако сохранить новую инфраструктуру невозможно, если по дорогам систематически движется транспорт с превышением допустимой массы и нагрузки на ось. Новые дороги не должны преждевременно разрушаться из-за перегруза, — подчеркнули в КазАвтоЖол.

При этом фиксируются попытки отдельных водителей избежать автоматизированного контроля. Грузовые автомобили объезжают АСИ по обочинам и техническим проездам. На отдельных участках самовольно демонтировались физические ограждения, установленные для предотвращения таких объездов.



С начала 2026 года также зафиксировано три случая возгорания объектов АСИ. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются компетентными органами.



При этом усиление весогабаритного контроля не направлено против грузоперевозчиков. Грузовой транспорт обеспечивает работу промышленности, строительства, торговли и транзита. Вопрос не в грузовиках — вопрос в перегрузе и соблюдении единых для всех требований.

Фото: КазАвтоЖол

Перевозка большего объема груза за один рейс может снизить расходы отдельного перевозчика. Однако последствия такой экономии остаются на дороге — в виде преждевременного износа покрытия и дополнительных затрат на его восстановление.





В компании считают необходимым обеспечить неотвратимость ответственности за систематическое нарушение весовых норм и пресекать попытки объезда автоматизированного контроля.

— 870 тысяч вероятных нарушений за восемь месяцев — серьезный сигнал. Новые дороги необходимо не только строить — их необходимо сохранять, — отметили в компании.

Ранее в компании заявили, что водители грузовиков объезжают автоматизированный весовой контроль на трассе Талдыкорган — Усть-Каменогорск, создавая дополнительную нагрузку на дорогу и ускоряя разрушение асфальта.

Напомним, проезд крупногабаритных грузовиков ограничат на трассе Алматы – Бишкек с 11 сентября и до конца года.