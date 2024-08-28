Участок дороги до Медео перекроют на две ночи в Алматы

В Алматы в связи с проведением ремонтных работ вводятся временные ограничения движения на улице Керей-Жанибек хандары, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, с 23:00 до 6:00 часов 27 и 28 августа движение автотранспорта будет перекрыто на участке от родника «Акбулак» до селезащитных конструкций и остановки «Экопост».

Протяженность перекрываемого участка – 2,4 км. Следует отметить, что предполагается ремонт еще 2 км этой улицы. О датах и времени последующих перекрытий будет сообщено дополнительно.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.