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    13:09, 28 Август 2024 | GMT +6

    Участок дороги до Медео перекроют на две ночи в Алматы

    Ремонт дорог дорожные знаки жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Алматы в связи с проведением ремонтных работ вводятся временные ограничения движения на улице Керей-Жанибек хандары, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, с 23:00 до 6:00 часов 27 и 28 августа движение автотранспорта будет перекрыто на участке от родника «Акбулак» до селезащитных конструкций и остановки «Экопост».

    Протяженность перекрываемого участка – 2,4 км. Следует отметить, что предполагается ремонт еще 2 км этой улицы. О датах и времени последующих перекрытий будет сообщено дополнительно.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Регионы Транспорт Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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