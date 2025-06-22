Участок бульвара Нуржол перекроют в Астане

В связи с этим с 21 по 22 июня текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел. Движение на участках будет перекрыто полностью.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что участок улицы Айтматова частично закрыт в Астане.