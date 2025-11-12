Участок автодороги между Астаной и Коргалжын ввели в эксплуатацию

Этот участок, относящийся к третьей технической категории, является частью важнейшей транспортной артерии, обеспечивающей устойчивое сообщение между столицей и Коргалжынским государственным заповедником, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Завершение ремонта участка существенно повысит безопасность и комфорт движения, а также улучшит транспортную доступность территории заповедника и прилегающих населенных пунктов. Для компании важно, чтобы дороги не только связывали регионы, но и способствовали развитию внутреннего туризма и экономики сельских территорий, — отметил заместитель директора филиала «КазАвтоЖол» по Акмолинской области Шынгыс Муратбекулы.

Работы по среднему ремонту проводились для восстановления эксплуатационных характеристик дорожного покрытия, улучшения параметров инженерных сооружений и повышения уровня безопасности дорожного движения.

В рамках проекта выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ. На 20-м километре трассы установили современную систему светофорного регулирования и наружное освещение.

Кроме того, провели освещение по всей протяженности дороги, проходящей через село Акмол Целиноградского района.

— Особое внимание уделено качеству дорожного полотна — уложено 274 513 квадратных метров нового асфальтобетона, соответствующего современным нормативным требованиям, — сообщили в компании.

Для выполнения работ было задействовано 50 единиц специализированной техники и 60 квалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что стратегически важную трассу отремонтировали в Костанайской области.