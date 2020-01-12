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Участников свадебного кортежа оштрафовали в Туркестане

12 Января 2020 20:43
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Участников свадебного кортежа оштрафовали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили и привлекли к административной ответственности участников свадебного кортежа, нарушивших правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ».

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Ранее в социальных сетях распространились резонансные видеоролики, на которых кортеж из легковых автомашин нарушает правила дорожного движения. Кавалькада сопровождается громкой музыкой, звуками сирены и стробоскопическими световыми сигналами.

«Данными видеоматериалами заинтересовались в Департаменте полиции Туркестанской области. Полицейские установили, что события имели место 11 января при въезде в г. Туркестан по улице Б. Саттарханова», - сообщила пресс-служба ДП региона.

По информации ведомства, нарушители - двое жителей Шымкента. Они привлечены к административной ответственности в соответствии с пятью статьями (590, 593, 595, 603, 606) КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортными средствами, несоблюдение требований по перевозке пассажиров, нарушение правил маневрирования, нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной ситуации).

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам строго соблюдать ПДД, не создавать аварийные ситуации и уважать других участников дорожного движения.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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Влада Гук

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