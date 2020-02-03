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Участников организованной преступной группы задержали в Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Февраля 2020, 16:14
Участников организованной преступной группы задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 февраля т.г. Комитетом национальной безопасности РК совместно с Министерством внутренних дел РК пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, возглавляемой т.н. «вором в законе» Сериком Джаманаевым (уголовное прозвище «Серик-голова»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ.

«Вместе с С.Джаманаевым задержаны и водворены в ИВС ДП г.Алматы шесть представителей криминальной среды, подозреваемых в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. с применением насилия. В ходе обысковых мероприятий по местам их проживания обнаружены и изъяты автоматическое и полуавтоматическое оружие, крупная сумма денежных средств, а также предметы, подтверждающие завладение задержанными чужого имущества», - сообщили в пресс-службе КНБ.

Как отметили в ведомстве, межведомственной следственно-оперативной группой КНБ-МВД РК проводится досудебное расследование.

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