Участников наркогруппы, действовавшей по указаниям зарубежного организатора, задержали в Жетісу

Восемь участников организованной группы задержаны в Жетісу по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. По данным следствия, преступная деятельность координировалась из-за рубежа, передает агентство Kazinform со ссылкой на областную прокуратуру.

При координации прокуратуры области Жетісу сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконный сбыт синтетических наркотических средств на территории Республики Казахстан.



Сообщается, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны 8 участников преступной группы.



Согласно материалам уголовного дела, преступная деятельность координировалась из-за рубежа. Организатор обеспечивал поставку синтетических наркотических средств, распределял роли между участниками группы, направлял координаты тайников-закладок, контролировал выполнение преступных поручений, а также осуществлял расчеты с использованием криптовалюты.



- Предварительно установлено, что участники организованной группы по указанию организатора оборудовали тайники-закладки на территории городов Талдыкорган, Алматы, Конаев, Каскелен и Павлодар, - сообщили в ведомстве.



В ходе проведенных следственных и оперативных мероприятий изъяты свертки с порошкообразным веществом, предположительно содержащим синтетическое наркотическое средство «мефедрон», иные вещества, направленные на судебную экспертизу, мобильные телефоны с информацией, имеющей доказательственное значение, а также сведения о расчетах с использованием криптовалютного кошелька «Exodus».



По всем выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности организатора, его местонахождения, каналов поставки наркотических средств, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности.



Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры области Жетісу.

Ранее в одном из ночных заведений Астаны задержали 22-летнюю девушку, причастную к продаже сильнодействующих веществ.