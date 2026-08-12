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    Участников наркогруппы, действовавшей по указаниям зарубежного организатора, задержали в Жетісу

    Восемь участников организованной группы задержаны в Жетісу по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. По данным следствия, преступная деятельность координировалась из-за рубежа, передает агентство Kazinform со ссылкой на областную прокуратуру.

    синтетические наркотики
    Фото: Pexels

    При координации прокуратуры области Жетісу сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконный сбыт синтетических наркотических средств на территории Республики Казахстан.

    Сообщается, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны 8 участников преступной группы.

    Согласно материалам уголовного дела, преступная деятельность координировалась из-за рубежа. Организатор обеспечивал поставку синтетических наркотических средств, распределял роли между участниками группы, направлял координаты тайников-закладок, контролировал выполнение преступных поручений, а также осуществлял расчеты с использованием криптовалюты.

    - Предварительно установлено, что участники организованной группы по указанию организатора оборудовали тайники-закладки на территории городов Талдыкорган, Алматы, Конаев, Каскелен и Павлодар, - сообщили в ведомстве.

    В ходе проведенных следственных и оперативных мероприятий изъяты свертки с порошкообразным веществом, предположительно содержащим синтетическое наркотическое средство «мефедрон», иные вещества, направленные на судебную экспертизу, мобильные телефоны с информацией, имеющей доказательственное значение, а также сведения о расчетах с использованием криптовалютного кошелька «Exodus».

    По всем выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

    В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности организатора, его местонахождения, каналов поставки наркотических средств, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

    Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры области Жетісу.

    Ранее в одном из ночных заведений Астаны задержали 22-летнюю девушку, причастную к продаже сильнодействующих веществ.

    Наркотики Регионы Казахстана Область Жетысу Прокуратура
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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