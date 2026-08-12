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    Сильнодействующие вещества продавали в ночном заведении Астаны

    В одном из ночных заведений Астаны полицейские выявили факт незаконного оборота сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    «Шарики» продавались непосредственно на баре. Для их употребления посетителям было отведено отдельное помещение.

    Нарушение выявили в ходе рейдовых мероприятий по увеселительным заведениям.

    В ходе проверки правоохранители изъяли три баллона и готовые к реализации «шарики».

    Причастную к их реализации 22-летнюю администратора заведения задержали.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Полиция предупреждает, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность. В ведомстве отметили, что вещества, изменяющие сознание, представляют опасность для психического и физического здоровья.

    Ранее столичные полицейские задержали 28-летнего мужчину, у которого в квартире обнаружили более килограмма расфасованной смолы каннабиса.

    Наркотики Регионы Казахстана Полиция Астана
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор