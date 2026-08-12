Сильнодействующие вещества продавали в ночном заведении Астаны
В одном из ночных заведений Астаны полицейские выявили факт незаконного оборота сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
«Шарики» продавались непосредственно на баре. Для их употребления посетителям было отведено отдельное помещение.
Нарушение выявили в ходе рейдовых мероприятий по увеселительным заведениям.
В ходе проверки правоохранители изъяли три баллона и готовые к реализации «шарики».
Причастную к их реализации 22-летнюю администратора заведения задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полиция предупреждает, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность. В ведомстве отметили, что вещества, изменяющие сознание, представляют опасность для психического и физического здоровья.
Ранее столичные полицейские задержали 28-летнего мужчину, у которого в квартире обнаружили более килограмма расфасованной смолы каннабиса.