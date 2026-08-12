Сильнодействующие вещества продавали в ночном заведении Астаны

В одном из ночных заведений Астаны полицейские выявили факт незаконного оборота сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

«Шарики» продавались непосредственно на баре. Для их употребления посетителям было отведено отдельное помещение.

Нарушение выявили в ходе рейдовых мероприятий по увеселительным заведениям.

В ходе проверки правоохранители изъяли три баллона и готовые к реализации «шарики».

Причастную к их реализации 22-летнюю администратора заведения задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция предупреждает, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность. В ведомстве отметили, что вещества, изменяющие сознание, представляют опасность для психического и физического здоровья.

Ранее столичные полицейские задержали 28-летнего мужчину, у которого в квартире обнаружили более килограмма расфасованной смолы каннабиса.