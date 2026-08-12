Более 100 доз наркотика нашли в квартире жителя Астаны
Полиция столицы задержала 28-летнего мужчину, у которого в квартире обнаружили более килограмма расфасованной смолы каннабиса, предназначенной для сбыта, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
— В ходе оперативной отработки полицейские выявили факт хранения наркотических средств. В квартире 28-летнего мужчины в одном из шкафов обнаружены пластиковые тюбики с расфасованным наркотическим веществом, предназначенным для дальнейшего сбыта. Всего изъято более 100 расфасованных доз смолы каннабиса, а также емкость с аналогичным веществом, электронные весы и другие предметы, используемые для фасовки, — сообщили в Polisia.kz.
Общий вес изъятого наркотического средства составил более одного килограмма.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.
Полиция напоминает, что хранение, изготовление и сбыт наркотических средств являются уголовно наказуемыми деяниями. Не стоит рисковать свободой ради незаконного заработка — любое участие в незаконном обороте наркотиков влечет строгую ответственность.
Напомним, в Атырауской области уничтожили более 10 тысяч кустов конопли.