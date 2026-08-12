Более 100 доз наркотика нашли в квартире жителя Астаны

— В ходе оперативной отработки полицейские выявили факт хранения наркотических средств. В квартире 28-летнего мужчины в одном из шкафов обнаружены пластиковые тюбики с расфасованным наркотическим веществом, предназначенным для дальнейшего сбыта. Всего изъято более 100 расфасованных доз смолы каннабиса, а также емкость с аналогичным веществом, электронные весы и другие предметы, используемые для фасовки, — сообщили в Polisia.kz.