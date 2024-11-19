РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Участников массовой драки задержали в Алматы

    В Алматы произошла массовая драка, участники конфликта установлены и задержаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Арнайы құрылғы орнатылған полиция көлігі
    Фото: ДП Алматинской области

    В соцсетях появилось видео массовой драки, где зафиксирован конфликт между группой мужчин. В ходе инцидента одного из участников сбивают на асфальт. Пострадавший не поднимается, его уносят с места, волоча за руки. Сообщается, что происшествие случилось на улице Ангарская в Жетысуском районе.

    — По данному факту управление полиции Жетысуского района возбудило уголовное дело. Участники конфликта установлены и задержаны. Действия каждого из них будут оценены в рамках закона, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Напомним, ранее в Алматы на территории КазНУ имени аль-Фараби произошла массовая драка, в результате которой полиция задержала 20 человек.

    Теги:
    Насилие Полиция Драка Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают