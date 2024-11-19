Участников массовой драки задержали в Алматы

В соцсетях появилось видео массовой драки, где зафиксирован конфликт между группой мужчин. В ходе инцидента одного из участников сбивают на асфальт. Пострадавший не поднимается, его уносят с места, волоча за руки. Сообщается, что происшествие случилось на улице Ангарская в Жетысуском районе.

— По данному факту управление полиции Жетысуского района возбудило уголовное дело. Участники конфликта установлены и задержаны. Действия каждого из них будут оценены в рамках закона, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в Алматы на территории КазНУ имени аль-Фараби произошла массовая драка, в результате которой полиция задержала 20 человек.