Участников массовой драки наказали  в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области установила участников массовой драки в поселке Междуреченск Илийского района. Видео инцидента распространилось ранее в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выяснилось, что 12 сентября около 13:00 в Междуреченске 34-летний житель дачного общества «Сокол» организовал в своем доме поминальный обед.

«В ходе мероприятия, на котором собралось большое количество людей, между хозяином дома и одним из его родственников, находившимся в алкогольном опьянении, произошла ссора, перешедшая в обоюдную драку. Родственники вмешались в конфликт и успокоили указанных двух мужчин. Никто из участников конфликта в полицию не обращался. Тем не менее, сотрудниками УП Илийского района проведена проверка. По результатам в отношении владельца дома за нарушение карантинного режима составлен материал, который направлен в Илийское управление санитарно-эпидемиологического контроля (СЭК). В отношении мужчины, спровоцировавшего конфликт, возбуждено административное производство, предусмотренное статьей 73 КоАП РК «Побои». Материал в ближайшее время будет направлен в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее в сети появилось видео массовой драки, которая произошла в одном из поселков Алматинской области. На нем можно увидеть, как толпа устроила массовые разборки возле домов. Дерущихся разнимают женщины.