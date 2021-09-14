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    09:55, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Участников массовой драки наказали  в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области установила участников массовой драки в поселке Междуреченск Илийского района. Видео инцидента распространилось ранее в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выяснилось, что 12 сентября около 13:00 в Междуреченске 34-летний житель дачного общества «Сокол» организовал в своем доме поминальный обед.

    «В ходе мероприятия, на котором собралось большое количество людей, между хозяином дома и одним из его родственников, находившимся в алкогольном опьянении, произошла ссора, перешедшая в обоюдную драку. Родственники вмешались в конфликт и успокоили указанных двух мужчин. Никто из участников конфликта в полицию не обращался. Тем не менее, сотрудниками УП Илийского района проведена проверка. По результатам в отношении владельца дома за нарушение карантинного режима составлен материал, который направлен в Илийское управление санитарно-эпидемиологического контроля (СЭК). В отношении мужчины, спровоцировавшего конфликт, возбуждено административное производство, предусмотренное статьей 73 КоАП РК «Побои». Материал в ближайшее время будет направлен в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Ранее в сети появилось видео массовой драки, которая произошла в одном из поселков Алматинской области. На нем можно увидеть, как толпа устроила массовые разборки возле домов. Дерущихся разнимают женщины.

    Теги:
    Криминал Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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