Участников ликвидации паводков наградили в Кокшетау

Спасатели, полицейские, пожарные, волонтеры, предприниматели, медицинские работники – все те, кто принимал активное участие в ликвидации паводков в Акмолинской области, были награждены ко Дню единства народа Казахстана в Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Как отметили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в текущем году День единства народа Казахстана в регионе отметили на фоне послепаводковой ситуации. Поэтому главными героями праздника стали те, кто находился на передовой и помогал в ликвидации паводков.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, открывая встречу, поздравил всех присутствующих с праздником, выразил благодарность всем тем, кто ежедневно вносит свой вклад в сохранение согласия, единства и мира в стране.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

- На XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс» Президент страны обозначил роль Ассамблеи народа Казахстана в участии модернизации общественного сознания, поставив перед ней ряд новых задач по укреплению стабильности, межэтнического и межконфессионального согласия в республике, укреплению национальной идентичности и единства народа Казахстана. Несколько недель спасатели, полицейские, военные, волонтеры, медицинские работники и многие другие днем и ночью в сложных условиях самоотверженно трудились, чтобы помочь своим землякам. Все это - лучший пример нашего единства и сплоченности, сострадания и взаимовыручки, проявленной каждым жителем области, - отметил глава области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Награды из рук акима получили те, кто внес вклад в общественно-политическую жизнь региона, сплоченность и единение в период половодья и укреплении общественного согласия. Среди награжденных оказались и несколько представителей подрастающего поколения, которые наравне со взрослыми принимали участие в ликвидации последствий паводка. Так, воспитанник детского сада «Балдырған» Буландынского района Абай Ағзам в свои пять лет помогал собирать гуманитарную помощь в районном штабе.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Награжден в этот день был и водитель-сотрудник пожарных автомобилей ПЧ № 26 города Акколя РГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области, старший сержант Данияр Ансариев. Спасатель в составе пожарной бригады был направлен в село Жибек жолы Аршалынского района для ликвидации паводковой ситуации. За период поводков он вместе с коллегами перевез более 2 тыс. мешков, доставив в населенные пункты продукты питания и медикаменты. Мужчина также проводил работу по откачке талой воды и укладывал мешки для укрепления плотин.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Ну и завершением стало вручение еще двум семьям областного центра, жилье которых пострадало во время паводка, ключей от новых квартир. Счастливчиками стали семьи Шиловых и Сарсенбаевых.

Теперь в Кокшетау квартиры от нового жилья уже получили 14 семей, пострадавших от паводка.