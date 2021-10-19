Участников групповой драки на АЗС накажут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео групповой драки молодых людей на одной из автозаправочных станций Алматы. Полиция установила всех участников конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Толпа молодежи на «каршеринговой» машине устроила дебош», - написано в посте под видео, размещенном в соцсетях.

Автор поста за кадром говорит о том, что случай произошел на одной из АЗС по улице Сейфуллина.









В департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

«Управлением полиции Жетысуского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). Участники конфликта установлены и будут привлечены к ответственности», - ответили в пресс-службе департамента полиции города.