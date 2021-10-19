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    13:28, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Участников групповой драки на АЗС накажут в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео групповой драки молодых людей на одной из автозаправочных станций Алматы. Полиция установила всех участников конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Толпа молодежи на «каршеринговой» машине устроила дебош», - написано в посте под видео, размещенном в соцсетях.

    Автор поста за кадром говорит о том, что случай произошел на одной из АЗС по улице Сейфуллина.



    В департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

    «Управлением полиции Жетысуского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). Участники конфликта установлены и будут привлечены к ответственности», - ответили в пресс-службе департамента полиции города.


    Теги:
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