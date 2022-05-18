18 Мая 2022 19:22

Участники референдума по поправкам в Конституцию ответят только на один вопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В день референдума участники будут отвечать на один единственный вопрос - принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Президентом Республики Казахстан на 5 июня т.г. назначен республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны. Порядок его подготовки и проведения регламентирован Конституционным законом «О республиканском референдуме».

Законом очерчен круг лиц, имеющих право участвовать в нём – это граждане РК, достигшие 18-летнего возраста (ст.5 Конституционного закона).

Не имеют права голоса граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (п.1 ст.5 Конституционного закона).

В день референдума каждый принимающий в нем участие вправе лично ответить на один единственный вопрос – «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года»».

Формирование списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, возложено на акиматы (ст. 25 Конституционного закона).

В списки включаются граждане, зарегистрированные по месту проживания на территории соответствующих избирательных участков (ст.ст. 24, 25 Конституционного закона «О выборах в РК»).

До 15 мая т.г. данные списки переданы в участковые комиссии референдума (согласно п. 4 Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению референдума), которые, в свою очередь, представят гражданам для ознакомления не позднее 20 мая т.г. (за 15 дней до дня голосования). С этого дня граждане могут с ними ознакомиться.

Важно убедиться в корректности данных о себе в списках и, в случае обнаружения ошибок, неточностей или отсутствия сведений, обратиться с заявлением в участковые комиссии референдума о внесении соответствующих изменений (пп.2 п.1 ст.23, ст.25 Конституционного закона).

Там же граждане могут получить открепительное удостоверение, дающее возможность голосовать на другом участке по месту фактического пребывания (п.6-1 ст.41 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан»). Об этом необходимо позаботиться заранее, так как их выдача прекращается в 18:00 часов 4 июня т.г. (по местному времени).