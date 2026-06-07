Участники Astana Half Marathon собрали мусор во время забега в поддержку акции «Таза Қазақстан»

В Астане участники Astana Half Marathon присоединились к экологической акции «Таза Қазақстан», совместив спортивный забег с уборкой городских улиц, передает Kazinform.

Как сообщили в столичном акимате, в рамках марафона прошла акция по плоггингу — экологическому движению, которое объединяет бег и сбор мусора. Во время прохождения дистанции участники собирали пластиковые бутылки и другие отходы вдоль маршрута забега.

Фото: акимат Астаны

По словам участников, подобные инициативы способствуют не только поддержанию чистоты в городе, но и формированию экологической культуры среди жителей, особенно молодежи.

— Такие акции помогают не только поддерживать чистоту города, но и формируют экологическую культуру среди молодежи. Во время марафона многие участники и жители активно поддержали инициативу и старались присоединиться к акции, — отметил один из участников.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, на площадках Astana Half Marathon были организованы специальные пункты раздельного сбора отходов, зоны переработки пластика и другие экологические активности. Мероприятия прошли в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и концепции «Закон и порядок».

Организаторы отмечают, что подобные инициативы помогают привлекать внимание к вопросам экологии и популяризировать ответственное отношение к окружающей среде среди участников массовых спортивных мероприятий.

Напомним, 7 июня в столице прошел марафон «Astana Half Marathon» с участием около 7 000 бегунов из более чем 30 стран мира.