Свыше 30 маршрутов автобусов изменят движение в Астане на время марафона

36 автобусных маршрутов изменят движение в столице 7 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

7 июня с 06:00 до 09:00 часов в связи с проведением марафона «Astana Half Marathon» временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 4, 4А, 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 65, 66, 67, 70, 78, 82, 84, 502, 504, 507, 508.

Как сообщалось, в день забега, 7 июня, движение будет временно перекрыто на следующих участках: