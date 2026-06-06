Свыше 30 маршрутов автобусов изменят движение в Астане на время марафона
36 автобусных маршрутов изменят движение в столице 7 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».
7 июня с 06:00 до 09:00 часов в связи с проведением марафона «Astana Half Marathon» временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 4, 4А, 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 65, 66, 67, 70, 78, 82, 84, 502, 504, 507, 508.
Как сообщалось, в день забега, 7 июня, движение будет временно перекрыто на следующих участках:
- ул. Сарайшык (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Акмешит) — с 06:00 до 07:30;
- ул. Д. Конаева (от ул. Акмешит до ул. Казахское радио) — с 06:10 до 06:50;
- ул. Казахское радио (от ул. Д. Конаева до ул. Достык) — с 06:10 до 06:50;
- ул. Достык (от ул. Казахское радио до ул. Акмешит) — с 06:10 до 06:50;
- ул. Акмешит (от ул. Сарайшык до ул. Керей, Жанибек хандар) — с 06:10 до 08:10;
- ул. Акмешит (от ул. Бухар Жырау до ул. Туркестан, вокруг МВЦ EXPO) — с 06:30 до 07:25;
- ул. Туркестан (от ул. Акмешит до ул. Керей, Жанибек хандар) — с 06:35 до 08:15;
- ул. Туркестан (от ул. Керей, Жанибек хандар до ул. Сыганак) — с 06:45 до 08:20;
- ул. Сыганак (от ул. Туркестан до ул. И. Панфилова) — с 06:48 до 08:40;
- ул. И. Панфилова (от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик) — с 07:00 до 08:45;
- ул. Ж. Нажимеденова (от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик) — с 07:14 до 08:45;
- пр. Тауелсиздик (от ул. И. Панфилова до ул. Ж. Нажимеденова) — с 07:00 до 08:55.