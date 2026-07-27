Участники акции «Таза Қазақстан» очистили природные территории Мангистау

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» на особо охраняемых природных территориях Мангистауской области были организованы масштабные работы по санитарной очистке и благоустройству, передает агентство Kazinform.

Основная цель мероприятия — сохранение чистоты природных территорий, формирование экологической культуры населения и передача уникального природного наследия региона будущим поколениям в сохранном и чистом виде.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

В ходе субботника участники очистили территории особо охраняемых природных объектов от бытового мусора, привели в порядок места отдыха и выполнили работы по улучшению их санитарного состояния. Кроме того, для посетителей были проведены разъяснительные беседы о бережном отношении к природе, необходимости выбрасывать отходы только в специально отведённые места и соблюдать правила охраны окружающей среды.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

В экологической акции приняли участие сотрудники государственных органов, специалисты особо охраняемых природных территорий, волонтёры и активные жители региона.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

В Мангистауской области экологические мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан» проводятся на регулярной основе. Они направлены на улучшение экологической обстановки в регионе, сохранение природных экосистем и повышение уровня экологической культуры населения.