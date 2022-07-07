7 Июля 2022 13:32

Участникам январских событий в Талдыкоргане вынесли приговор

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Суд г. Талдыкоргана рассмотрел уголовные дела в отношении пятерых участников январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы талдыкорганского городского суда, подсудимые Б., С., А., С., Р. проходили по статьям 272 часть 2 Уголовного кодекса РК (Участие в массовых беспорядках) и 380 часть 1 Уголовного кодекса РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Суд установил, что указанные лица в январе 2022 года, несмотря на введение чрезвычайного положения по области, участвовали в массовых беспорядках на центральной площади Талдыкоргана, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами и уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Прокурор в судебном заседании просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, установить отбывание наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы и назначить пробационный контроль на весь срок, признав назначенное наказание условным в соответствии со статьей 63 УК РК.

Все подсудимые искренне раскаялись в содеянном и попросили утвердить процессуальное соглашение.

​При назначении вида и размера наказания суд учел возраст, семейное положение, искреннее раскаяние каждого из них как обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность. В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, учитывали совершение преступления в чрезвычайной ситуации, во время массовых беспорядков.

Всем фигурантам суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с применением статьи 63 части 3 УК РК (Условное осуждение). Установлен пробационный контроль на весь назначенный срок.

Приговор в законную силу не вступил.