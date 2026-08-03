Участник сборной Казахстана рассказал о подготовке к олимпиаде по ИИ в Астане

Участник сборной Казахстана на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту IOAI-2026 Абу Канабек в интервью корреспонденту Kazinform рассказал о подготовке команды к соревнованиям.

По словам десятиклассника, в этом году подготовка к олимпиаде была более интенсивной. После республиканского этапа были отобраны 15 лучших участников, которые прошли специальные учебно-тренировочные сборы для формирования национальной команды.

— В этом году подготовка шла более интенсивно, чем в прошлом. После республиканской олимпиады отобрали 15 лучших участников и провели сборы, где определялась команда для участия в международной олимпиаде. Они длились около 10–11 дней. Мы решали задачи, изучали новые темы, посещали лекции преподавателей, — рассказал Абу Канабек.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В состав сборной Казахстана на IOAI-2026 вошли восемь участников. По словам Абу Канабека, команда прибыла в Астану примерно за неделю до начала соревнований, чтобы провести дополнительные тренировочные сборы.

— Мы приехали раньше остальных команд, чтобы дополнительно подготовиться, изучить новые темы и разобрать задания. На этой олимпиаде есть концепция home task: задачи первого тура являются продолжением предварительного задания. Поэтому важно хорошо его понимать, и мы также разбирали эти материалы на сборах, — отметил участник команды.

Для Абу Канабека нынешняя олимпиада стала второй. В прошлом году он также представлял Казахстан на международных соревнованиях по искусственному интеллекту, которые проходили в Пекине.

Он отметил, что состав сборной по сравнению с прошлым годом немного изменился, однако несколько участников прошлогодней команды вновь вошли в национальную сборную.

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