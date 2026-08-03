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    Багдат Мусин оценил шансы участников олимпиад по ИИ стать технологическими лидерами

    Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане станет не только крупнейшей площадкой для соревнований школьников, но и стимулом для развития технологий и подготовки будущих предпринимателей. Об этом заявил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, передает корреспондент Kazinform.

    Багдат Мусин оценил шансы участников олимпиад по ИИ стать миллиардерами и технологическими лидерами
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, задания олимпиады построены на реальных практических кейсах, позволяющих участникам понять, как искусственный интеллект применяется на практике.

    — Это практические задачи: обработка радиосигналов, выявление шумов, определение расположения предметов в комнате. Такие кейсы помогают детям понять, как работает искусственный интеллект и как применять его на практике. Участники подобных соревнований — это те, кто завтра сможет создавать успешные стартапы, технологические проекты, заниматься научными исследованиями и стать технологическими предпринимателями, — сказал Багдат Мусин.

    Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Он также привел статистику, демонстрирующую влияние подобных интеллектуальных соревнований на дальнейшую карьеру участников.

    — Участники таких олимпиад имеют в 1,5 тысячи раз больше шансов стать миллиардерами и крупными технологическими предпринимателями. Кроме того, у них в 4 тысячи раз выше вероятность совершить научные открытия в области искусственного интеллекта, программирования и компьютерных наук, — отметил он.

    Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По мнению главы «Казахтелекома», проведение IOAI-2026 имеет стратегическое значение для Казахстана.

    — Для Казахстана это не просто возможность провести международную олимпиаду и заявить о себе как о стране-организаторе. Это показатель того, что государство серьезно относится к развитию искусственного интеллекта. Наши школьники должны видеть, что ИИ — это не что-то далекое, создаваемое где-то за пределами Казахстана. Его можно создавать здесь и на равных соревноваться с сильнейшими командами мира, — подчеркнул Багдат Мусин.

    Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Багдат Мусин отметил, что IOAI-2026 является международной некоммерческой олимпиадой. По его словам, организаторы не предусматривают денежные призы для победителей — решение о поощрении участников каждая страна принимает самостоятельно.

    Он также сообщил, что участие в олимпиаде подтвердили команды из 106 стран. Еще две страны примут участие в мероприятии в статусе наблюдателей. В состав каждой национальной сборной входят восемь участников.

    Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Оценивая перспективы сборной Казахстана, спикер отметил, что делать прогнозы пока сложно, поскольку сама олимпиада по искусственному интеллекту находится на этапе становления.

    — Олимпиады по искусственному интеллекту появились сравнительно недавно, поэтому практика подготовки только формируется. В отличие от олимпиад по физике, математике или информатике, здесь еще нет многолетнего опыта. Тем не менее в прошлом году наша команда заняла четвертое место в общекомандном зачете. Тогда в олимпиаде участвовало около 40 стран, а в этом году их уже более ста, — сказал Багдат Мусин.

    Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform е

    Работы участников будет оценивать международное жюри, в состав которого вошли 14 экспертов из разных стран, сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. По его словам, отбор членов жюри проводился тщательно, а сама система оценки полностью соответствует международным стандартам.

    Международная Олимпиада по ИИ IOAI — 2026 проходит в Астане со 2 по 8 августа.

    Ранее казахстанские школьники показали исторический результат на олимпиаде по лингвистике в Румынии. Все четыре участника национальной команды стали обладателями наград.

     

     

    Багдат Мусин Олимпиада Интеллектуальная нация Искусственный интеллект ИИ
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор