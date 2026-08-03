Багдат Мусин оценил шансы участников олимпиад по ИИ стать технологическими лидерами

Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане станет не только крупнейшей площадкой для соревнований школьников, но и стимулом для развития технологий и подготовки будущих предпринимателей. Об этом заявил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, задания олимпиады построены на реальных практических кейсах, позволяющих участникам понять, как искусственный интеллект применяется на практике.

— Это практические задачи: обработка радиосигналов, выявление шумов, определение расположения предметов в комнате. Такие кейсы помогают детям понять, как работает искусственный интеллект и как применять его на практике. Участники подобных соревнований — это те, кто завтра сможет создавать успешные стартапы, технологические проекты, заниматься научными исследованиями и стать технологическими предпринимателями, — сказал Багдат Мусин.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Он также привел статистику, демонстрирующую влияние подобных интеллектуальных соревнований на дальнейшую карьеру участников.

— Участники таких олимпиад имеют в 1,5 тысячи раз больше шансов стать миллиардерами и крупными технологическими предпринимателями. Кроме того, у них в 4 тысячи раз выше вероятность совершить научные открытия в области искусственного интеллекта, программирования и компьютерных наук, — отметил он.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По мнению главы «Казахтелекома», проведение IOAI-2026 имеет стратегическое значение для Казахстана.

— Для Казахстана это не просто возможность провести международную олимпиаду и заявить о себе как о стране-организаторе. Это показатель того, что государство серьезно относится к развитию искусственного интеллекта. Наши школьники должны видеть, что ИИ — это не что-то далекое, создаваемое где-то за пределами Казахстана. Его можно создавать здесь и на равных соревноваться с сильнейшими командами мира, — подчеркнул Багдат Мусин.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Багдат Мусин отметил, что IOAI-2026 является международной некоммерческой олимпиадой. По его словам, организаторы не предусматривают денежные призы для победителей — решение о поощрении участников каждая страна принимает самостоятельно.

Он также сообщил, что участие в олимпиаде подтвердили команды из 106 стран. Еще две страны примут участие в мероприятии в статусе наблюдателей. В состав каждой национальной сборной входят восемь участников.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Оценивая перспективы сборной Казахстана, спикер отметил, что делать прогнозы пока сложно, поскольку сама олимпиада по искусственному интеллекту находится на этапе становления.

— Олимпиады по искусственному интеллекту появились сравнительно недавно, поэтому практика подготовки только формируется. В отличие от олимпиад по физике, математике или информатике, здесь еще нет многолетнего опыта. Тем не менее в прошлом году наша команда заняла четвертое место в общекомандном зачете. Тогда в олимпиаде участвовало около 40 стран, а в этом году их уже более ста, — сказал Багдат Мусин.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform е

Работы участников будет оценивать международное жюри, в состав которого вошли 14 экспертов из разных стран, сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. По его словам, отбор членов жюри проводился тщательно, а сама система оценки полностью соответствует международным стандартам.

Международная Олимпиада по ИИ IOAI — 2026 проходит в Астане со 2 по 8 августа.

Ранее казахстанские школьники показали исторический результат на олимпиаде по лингвистике в Румынии. Все четыре участника национальной команды стали обладателями наград.