Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Участник праймериз из Алматы призывает казахстанцев помочь социально уязвимым слоям населения

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Октября 2020, 19:53
Участник праймериз из Алматы призывает казахстанцев помочь социально уязвимым слоям населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Daco motors KZ», член партии Nur Otan Нурымбек Тау участвует в праймериз. Он намерен развивать Алатауский район Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурымбек Тау занимается предпринимательством 15 лет. В 1997 году переехал в Алматы из Монголии.

«Я решил участвовать в праймериз партии Nur Otan из-за пандемии. Сейчас вы видите ситуацию в мире и стране. Люди нуждаются в помощи. Я сам уже 15 лет занимаюсь бизнесом. Оказывается, есть люди, которые не могут купить себе хлеб. В этом я сам убедился во время карантинных мер, когда оказывал помощь нуждающимся. Поэтому надо помочь таким людям и говорить об этом. Думаю, что праймериз - это хорошая возможность для этого. Здесь ты можешь говорить свое мнение, представить свою программу», - говорит он.

«Я сам работаю в Алатауском районе. Здесь много многодетных семей, матерей-одиночек, которые нуждаются в помощи. В этом районе необходимо развивать кружки, спортивные секции, молодежные центры, детские площадки, где дети и молодежь могли заниматься внешкольных занятий. Построить больницы, так как проживает большое количество населений. Сейчас здесь всего пять городских поликлиник. Я много поднимаю вопросы медицины. Не хватает койко-мест в стационарах. Я сам убедился в этом, когда в середине июня переболел коронавирусом. В ближайшие четыре года по госпрограмме запланировано строительство 20 больниц в стране, и хотелось бы, чтобы одна их них появилась в нашем районе», - добавил Н. Тау.

Отметим, в восьми районах Алматы с сегодняшнего дня активно проходит голосование нуротановцев - участников праймериз.


Фото: instagram.com/nurym_tau

Алматы   Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов