Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан участник ограбления оружейного магазина. Это 33-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за кражу чужого имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пятого января, во время беспорядков, мужчина участвовал в ограблении оружейного магазина. В частности, он управлял автомашиной ВАЗ-2114, к которой был привязан трос для срыва решетки, что была установлена на дверях магазина.

«В результате этих противоправных действий подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями. В настоящее время также проверяется его участие в массовых беспорядках и в вооруженных нападениях. Напомню, в тот день практически одновременно в городе были захвачены семь оружейных магазинов, в результате чего преступники похитили 1 347 единиц оружия, в том числе 501 единица нарезного, 807 - гладкоствольного и 39 - газотравматического оружия, а также боеприпасы«, – отметил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Похищенное оружие изъято в доме подозреваемого. Он, к слову, ранее уже имел судимость за кражу чужого имущества.

«Пятого числа я выехал из дома. Пятеро неизвестных остановили мою машину и запрыгнули в нее со словами: «Давай, брат, айда. Мы тебе покажем дорогу». Оказывается, мы приехали в оружейный магазин. Они привязали трос к моей машине и приказали дернуть. Окна, двери были разбиты, сломаны. Эти неизвестные в салон занесли два автомата, а в багажник закинули два ружья. Дальше я уехал с этим оружием», – сказал подозреваемый.

Подозреваемый арестован.