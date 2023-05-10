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Участник марафона умер в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Мая 2023, 00:51
Участник марафона умер в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Участник экстремального марафона Tengri Ultra Руслан Жолдыбаев умер за несколько метров до финишной арки, у него остановилось сердце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руслану был 41 год и он не был новичком в спорте - в стартах экстремальной атлетики он участвовал с 2017 года и этот старт был для него четвертым. Ему сразу стали оказывать первую помощь силами бригады интенсивной терапии, дежурившей на соревнованиях, но спасти его не удалось», - сообщили организаторы мероприятия в Instagram.

В акимате Алматинской области прокомментировали смерть марафонца.

«В ходе марафонского забега Tengri Ultra 2023 мужчина 1982 года рождения, завершавший дистанцию на 15 км, упал за несколько метров до финишной арки. Дежурившая на месте бригада скорой помощи незамедлительно приступила к интенсивной терапии. Но, к сожалению, мужчина скончался. Информация, распространяемая в Сети о том, что скорая помощь приехала спустя 10 минут, не соответствует действительности. Так как во время проведения спортивного мероприятия было обеспечено круглосуточное дежурство кареты неотложки», - отметили в пресс-службе акимата региона.

Международный марафон стартовал 7 мая и завершился 9 мая. В акимате Алматинской области ранее сообщили, что в забеге участвуют 2300 спортсменов из 30 стран.

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